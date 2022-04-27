Малецький спростував інформацію із соцмереж про наступні цілі окупантів у Кременчуці

Ніякі «друзі в охороні/теробороні/ЗСУ» не можуть знати, куди вдарять наступного разу
Вчора, 26 квітня, у соцмережах розповсюджувалися повідомлення про ніби точно відомі цілі нових ракетних ударів у Кременчуці. Мер міста Віталій Малецький у Фейсбук спростував цю інформацію.
За минулу добу в Кременчуці повітряну тривогу оголошували 7 разів.
Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер