Малецький спростував інформацію із соцмереж про наступні цілі окупантів у Кременчуці

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Ніякі «друзі в охороні/теробороні/ЗСУ» не можуть знати, куди вдарять наступного разу

Вчора, 26 квітня, у соцмережах розповсюджувалися повідомлення про ніби точно відомі цілі нових ракетних ударів у Кременчуці. Мер міста Віталій Малецький у Фейсбук спростував цю інформацію.

- Звертаюся до мешканців міста: не довіряйте подібній інформації, це фейки. Ніхто не може знати наперед про цілі рашистів, окрім керівників генштабу окупантів. Мета подібних розсилок – залякати людей, посіяти паніку. Тож дотримуйтеся інформаційної гігієни, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. А почувши сигнал тривоги – негайно ідіть в укриття, - написав він.

За минулу добу в Кременчуці повітряну тривогу оголошували 7 разів.

Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.