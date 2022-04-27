Українській армії перерахували $6 мільйонів, якими намагалися підкупити керівників НАБУ і САП

На підтримку Збройних сил України перерахували $6 млн, якими, за інформацією слідства, раніше хотіли підкупити керівництво НАБУ та САП.
Про це поінформувала пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Телеграмі.
- З ініціативи САП та НАБУ Вищий антикорсуд перерахував кошти на потреби ЗСУ в кримінальному провадженні щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади. Станом на сьогодні, 6 млн доларів уже перераховані на потреби ЗСУ, - уточнюється у повідомленні.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.