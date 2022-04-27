Українській армії перерахували $6 мільйонів, якими намагалися підкупити керівників НАБУ і САП

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 189

Вони уже на рахунках ЗСУ

На підтримку Збройних сил України перерахували $6 млн, якими, за інформацією слідства, раніше хотіли підкупити керівництво НАБУ та САП.

Про це поінформувала пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Телеграмі .