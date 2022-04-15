Як вберегтися від шахраїв: поради від Ради національної безпеки

Сьогодні, 01:00 Переглядів: 110

4 поради для кременчужан та мешканців України у воєнний час

Останнім часом активізувалися шахраї. Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить поради як уберегтися від шахраїв:

1. Оголошення про оренду житла або евакуацію.

Шахраї пропонують в оренду переселенцям житло або перевезення до безпечних місць. Просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів зникають.

2. Збір коштів на допомогу.

Шахраї розміщують фейкові оголошення про збір коштів або створюють шахрайські сайти, схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де начебто можна переказати кошти на підтримку ЗСУ. Також зламують сторінки в соцмережах і від імені власників збирають кошти на амуніцію.

3. Оголошення про продаж військової амуніції.

Шахраї розміщують в інтернеті фейкові оголошення щодо продажу бронежилетів та товарів для військових. Отримавши передоплату, аферисти зникають.

4. SMS-розсилки про грошову допомогу.

Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу з текстом: «Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» з посиланням, за яким не можна переходити!