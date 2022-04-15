Всі області України, крім однієї, почали сіяти ярі культури

У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору
В Україні, попри війну, триває посівна кампанія. Наразі сівбу ярих культур почали 23 області України, крім Луганської. Про це повідомили в Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.
У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору – це капуста, морква, буряк, картопля. Такий крок дозволить перекрити часткове зменшення їх виробництва у південних і східних областях.
Також відновили роботу 60-65% молокопереробних підприємств, повідомили в аграрному комітеті.
Депутати кажуть - критичним залишається питання забезпечення аграріїв пальним для посівної та логістики.
Враховуючи всі труднощі, пов'язані з війною, аграрний комітет 11 квітня на своєму засіданні розглянув проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану" (реєстр. №7264 ).
Цей законопроєкт має на меті "максимально спростити вимоги з боку держави для ведення сільського господарства в умовах воєнного стану та зменшити бюрократичне навантаження на аграрний бізнес, особливо коли через війну на наших полях відкривається другий – продовольчий фронт", - наголосили в аграрному комітеті.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер