Всі області України, крім однієї, почали сіяти ярі культури

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У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору

В Україні, попри війну, триває посівна кампанія. Наразі сівбу ярих культур почали 23 області України, крім Луганської. Про це повідомили в Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

- За прогнозами Мінагрополітики, за песимістичним варіантом, вдасться засіяти 70% площ під посіви. Якщо в Чернігівській і Сумській областях, де є величезні аграрні площі, відбудеться розмінування сільськогосподарських угідь, то площа посівної може збільшитися і до 80%. Враховуючи це, Україна здатна забезпечити власну продовольчу безпеку, а також мати відповідний залишок для гарантування продовольчої безпеки всього світу, - зазначили в комітеті.

У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору – це капуста, морква, буряк, картопля. Такий крок дозволить перекрити часткове зменшення їх виробництва у південних і східних областях.

Також відновили роботу 60-65% молокопереробних підприємств, повідомили в аграрному комітеті.

Депутати кажуть - критичним залишається питання забезпечення аграріїв пальним для посівної та логістики.

Враховуючи всі труднощі, пов'язані з війною, аграрний комітет 11 квітня на своєму засіданні розглянув проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану" (реєстр. №7264 ).

Цей законопроєкт має на меті "максимально спростити вимоги з боку держави для ведення сільського господарства в умовах воєнного стану та зменшити бюрократичне навантаження на аграрний бізнес, особливо коли через війну на наших полях відкривається другий – продовольчий фронт", - наголосили в аграрному комітеті.