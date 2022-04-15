Депутат сейму Латвії залишив політику і воює в Україні в «Карпатській Січі»

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 170

46-річний латвійський політик і правник Юріс Юраш місяць тому склав повноваження депутата сейму Латвії, вступив добровольцем у батальйон «Карпатська Січ» і захищає Україну від російського агресора. Латвійський доброволець разом із побратимами визволяв населені пункти Київської області. Про це повідомляє видання Радіо Свобода.

Колишній латвійський парламентар, а нині доброволець розповів Радіо Свобода про власну мотивацію, розуміння цієї війни, що на власні очі бачив у Бучі, Ірпені на Київщині, де вже виявили сотні вбитих мирних жителів.

Більше місяця тому Юріс Юраш ще виступав у сеймі Латвії. Але від першого дня вторгнення Росії на територію України не знаходив собі місця. І змінив діловий костюм на військову форму.

- Ми у Латвії розуміємо і усвідомлюємо: якщо ми цю війну не виграємо тут, на українській землі, то передбачити, як це все може розвиватися далі, неможливо. Це не війна України з агресором, це війна всього цивілізованого світу з Кремлем і воєнними злочинцями. Ми кожен для себе шукаємо спосіб, як ми можемо допомогти Україні, чим можемо бути корисними.

Відчуваю, що я тут потрібен

- Як тільки президент України ухвалив декрет про іноземний легіон, на наступний день ми ухвалили в парламенті Латвії закон, який дає право громадянам Латвії воювати з окупантом в Україні, боротися разом з українськими хлопцями і відстоювати незалежність України. Я просував цей закон. Доволі особисто сприйняв цю ситуацію. Ухвалив рішення, що повинен бути тут, відчуваю, що я тут потрібен, знайшов своє місце за цей час», ‒ каже Юріс Юраш, доброволець «Карпатської Січі».

Юріс Юраш майже 20 років працював у правоохоронних органах. До обрання парламентарем сейму Латвії він керував одним із відділів Бюро запобігання та боротьби з корупцією. Має військовий досвід.

Подивований мужності українських хлопців

- Розумію, як потрібно вирішувати визначені завдання. Мій досвід мені допомагає дуже швидко здобувати ті навики, які необхідні там, де я зараз перебуваю, у «Карпатській Січі». Мені пощастило з тими хлопцями, з якими я разом, які мають величезний досвід знань, які діляться, знайшли найбільш вірні рішення, як використати мої знання, мої навички. І в мене зараз відчуття, що я тут потрібен, щоб ми спільно розібрались із ворогом. Мене дуже надихає і я подивований стійкості, мужності українських хлопців, які відстоюють українську незалежність, ‒ говорить Юріс Юраш.

На початках Юріс Юраш був єдиним латвійцем у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Нині поруч із ним воюють іноземні бійці з багатьох країн світу.

Щодня стаємо сильнішими

- Зараз є не лише латвійці, а литовці, естонці, чехи, американці, бразилійці, канадійці. У цей момент маємо бійців із 18 держав. Ми добрий приклад, як грамотно використовувати тих хлопців, у яких горять серця і які хочуть допомогти Україні, які приїхали сюди і не знайшли можливості проявити себе в іншому підрозділі. Я відповідаю за іноземних хлопців, і ми щодня стаємо сильнішими і сильнішими. Нам вдасться створити дуже боєздатний підрозділ, ‒ наголосив Юріс Юраш.

Підтримка іноземних бійців є важливою і потрібною, говорить побратим Юріса Юраша Арсеній Білодуб.

Світ чесних, світлих людей

- Попри сильну українську армію, потужні добровольчі підрозділи, міць створюється саме поєднанням синергією всіх людей, які працюють на перемогу. Юріс за цей час став добрим товаришем. На таких людях, як Юріс, тримається світ, світ чесних, світлих, правильних людей, ‒ каже Арсеній Білодуб, заступник командира підрозділу добровольчого батальйону «Карпатська Січ». У мирному житті Арсеній ‒ підприємець.

«Побачене шокувало»

Добровольчий батальйон «Карпатська Січ» брав участь у звільненні від російських військ населених пунктів Київської області – зокрема, це Ірпінь, Бровари. За словами бійців батальйону, те, що вони побачили під час оборони Києва та Київської області, – це трагедія планетарного масштабу, яку людство ще не оцінило повністю. Юріса Юраш разом із побратимами побував у Бучі та Ірпені після відступу російських військ.

Це нелюди

- Те, що довелось побачити, розум відмовляється сприймати. Не віриться, що в ХХІ столітті взагалі можлива така війна, вже не кажучи про той жах, що окупанти робили з цивільними людьми, як знущалися, ґвалтували, вбивали, це розумом осягнути не можна. Емоційно це дуже важко, і при тому розум відмовляється це сприймати. Не віриться. Звірі так не чинять, це нелюди. Це шокуюче і шокує не лише Україну, а весь світ. За це судитиме воєнний трибунал, ‒ каже латвійський доброволець.

Юріс Юраш разом з побратимами днями вирушає на виконання нового бойового завдання. У ті місця України, де допомога дуже потрібна. Він і його товариші розуміють, що місяць буде дуже важкий. Але бійці мотивовані.

Ми вистоїмо

- Якщо хлопцям дадуть необхідні матеріально-технічні, мілітарне обладнання, зброю, то українську армію, Україну перемогти не можна. Легко не буде. Не маю сумнівів, що ми вистоїмо і збережемо українську незалежність, ‒ говорить Юріс Юраш.

А вдома на латвійського добровольця чекають двоє синів ‒ 10 і 14 років, з якими старається спілкуватись щовечора. Діти хвилюються за тата.

- Сини – це ті люди, які найбільш важливі для мене у житті, яких щодня згадую і розумію, що все те, що ми робимо в Україні, відстоюючи незалежність України, всієї Європи, це наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Це сильна мотивація бути в Україні», ‒ наголосив латвійський політик, а нині доброволець «Карпатської Січі» Юріс Юраш.