Поранених на війні цивільних українців вивезли на лікування до Німеччини та США

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15 українських пацієнтів, які були поранені під час бойових дій, вивезли на лікування до США та Німеччини. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

- МОЗ у співпраці з провідними медичними закладами світу регулярно відправляє групи цивільних людей. За даними міністерства, 10 квітня вивезли 15 пацієнтів з міста Дніпро. До медзакладів міста їх доставили після обстрілів у Маріуполі, Краматорську та Слов’янську, - зазначив Радуцький.

За словами глави парламентського комітету, Міністерство охорони здоров'я спершу вносить дані про поранених до медичної системи Єврокомісії, через декілька днів медичний заклад виявляє бажання забрати пацієнта, а вже тоді розпочинається процес перевезення.

- Вирішується і питання відправки на лікування тяжкопоранених військових. Наприкінці березня Верховна Рада підтримала законопроект № 7226, яким дозволяється тяжкопоранених бійців ЗСУ відправляти на лікування за кордон, згодом Уряд ухвалив порядок відправлення до інших країн. Вчора закон підписав Президент Володимир Зеленський. Тож незабаром цей механізм повинен запрацювати: українські військові отримують доступ до медичної допомоги у провідних закладах світу, - повідомив Радуцький.

Він наголосив, що вже є перелік країн, які готові прийняти поранених українських військових.