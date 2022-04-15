Британський доброволець в Україні: Ілюзій немає, я знаю, що можу загинути

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 91

Житель Белфаста Аджай Спенс ухвалив рішення вирушити в Україну після новини про вторгнення російських військ. Тут він приєднався до Іноземного легіону, де служать добровольці з 50 країн. Про це повідомляє видання Новое время .

- Я не якийсь там військовий турист, - одразу каже Аджай Спенс. Він перебуває зараз на військовій базі неподалік від Києва.

Аджай родом із Північної Ірландії, і у його вимові чітко можна почути ірландський акцент. Ще зовсім нещодавно він брав участь у тяжких боях, захищаючи українську столицю.

Аджай приїхав сюди місяць тому, зв’язавшись з українським посольством у Дубліні. Там він розповів про свій бойовий досвід в Іраку та Афганістані у складі збройних сил Великої Британії і невдовзі вже прибув до Польщі, звідки дістався України.

Він каже, що ухвалив це рішення після новини про вторгнення російських військ.

«Ви знаєте, це було занадто. Спокійно дивитися на це я не міг. Це як вимагати від пожежника пройти повз будинок, охоплений полум’ям, і нічого не зробити», — каже Аджай.

Аджая направили до українського Іноземного легіону. У ньому воюють добровольці з приблизно 50 країн, але найбільше там саме американців та британців.

Підрозділ Аджая бився на передовій у передмісті Києва та брав участь у найважчих боях, зокрема, у Бучі та Ірпені. Добровольці українського Іноземного легіону допомагали вибивати російські війська із населених пунктів.

За словами Аджая, йому доводилося вести розвідку, брати участь у наступальних боях та придушувати вогонь супротивника.

Смерть бойових побратимів

- Іноді бувало дуже нелегко, - зізнається Аджай, - на відміну від Іраку, це не війна з партизанщиною, це традиційна війна проти механізованої піхоти.

Незабаром після того, як Аджай прибув на передову, у нього на очах загинули двоє добровольців із Грузії. Обидва служили у його підрозділі.

- Вони загинули від обстрілу: один був убитий зразу, інший втратив багато крові. Ми намагалися винести його з поля бою під щільним обстрілом, - згадує він.

Це був тяжкий досвід. Чи не надто великий ризик для добровольців?

- У мене щодо цього немає жодних ілюзій, - каже Аджай. - Я до цього готовий. Я тут, щоб робити справу — допомагати українському народу. Тож ми просто робимо те, що потрібно, а переживати все це можна буде потім.

На самому початку російського вторгнення в Україну позиція британської влади щодо таких добровольців була дуже незрозумілою. МЗС Великої Британії заявило, що не проти, якщо хтось захоче підтримати українських військових. Але незабаром уряд виступив із заявою, в якій застеріг британців від таких поїздок.

Бійці Іноземного легіону отримують стільки ж, скільки й українські солдати - 11- 15 тисяч гривень (300 - 400 євро) на місяць. Це є базова ставка. Але ті, хто воює на фронті, отримує різні надбавки.

Особливих проблем зі спілкуванням, на щастя для Аджая, він не має, оскільки в легіоні багато англомовних бійців. Та й українці тепло зустрічають добровольців.

- Люди помічають нас, підходять, тиснуть руки. Мені здається, їм дуже важливо бачити нас. Їм хочеться бачити підтвердження того, що весь світ на їхньому боці, - каже Аджай. - Україна - чудова країна, і боляче дивитися на всі ці руйнування та ненависть, звернену проти цих людей. Я ріс у Північній Ірландії в часи, відомі як Клопоти (етнополітичний конфлікт у Північній Ірландії, який тривав з 1960-х років до 1998 року — ред.), тож я чутливіший до таких речей.

Після відступу російської армії від Києва, підрозділ Аджая, за його словами, переводять у новий район дислокації. Тепер перед ними стоїть завдання з витіснення російських військ з окупованих ними територій.

Прощавай, Белфасте

Вже після нашого інтерв'ю Аджай не на жарт здивував, коли показав фото, на якому він теж у військовому екіпіруванні, але зовсім іншого роду: замість автомата в нього в руках меч.

Аджай розповів мені, що грав у масовці у Грі престолів, цей серіал знімали переважно у Північній Ірландії. Сьогодні Аджай воює зовсім на іншому полі бою і має намір залишатися в Україні до кінця війни.

«Виїжджаючи з Белфасту, я позбувся своєї квартири, тож можу перебувати тут стільки, скільки знадобиться», — каже він.

Ніхто не знає, як довго триватиме нинішній конфлікт, але рано чи пізно постане питання про те, що буде з бійцями-добровольцями, коли вони повернуться додому до Британії.

А наразі Іноземний легіон, сформований трохи понад місяць тому, вже цілком обґрунтовано пишається своїми перемогами і через соцмережі пропонує приєднуватися всім охочим.