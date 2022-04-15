росія визнала, що підбитий Україною російський крейсер «Москва» затонув

Сьогодні, 02:40 Переглядів: 81

При цьому у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз не мають задачі ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію

Підбитий 13 квітня Україною ракетний крейсер «Москва» затонув у Чорному морі. Про це повідомляє Міноборони рф.

- Під час буксирування крейсера «Москва» в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув, - пише Міноборони рф.

Екіпаж із крейсера раніше евакуювали.

При цьому у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз не мають задачі ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про те, що крейсер російського чорноморського флоту «Москва» затонув під час буксирування до порту.

Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.