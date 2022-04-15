росія визнала, що підбитий Україною російський крейсер «Москва» затонув

При цьому у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз не мають задачі ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію
Підбитий 13 квітня Україною ракетний крейсер «Москва» затонув у Чорному морі. Про це повідомляє Міноборони рф.
Екіпаж із крейсера раніше евакуювали.
При цьому у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз не мають задачі ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про те, що крейсер російського чорноморського флоту «Москва» затонув під час буксирування до порту.
Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер