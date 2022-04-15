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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Яка ви Русь? - Зеленський відкинув тезу про спільне історичне коріння з рф

Сьогодні, 03:19 Переглядів: 130

 

Не забуваєм, хто мати міст русських:)

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні вперше відкинув тезу про спільне «історичне коріння», яку часто повторюють російські пропагандисти та президент Росії.

- Древній Чернігів. Якому понад тисячу років. Який бачив стільки війн і стільки загарбників, що хоча б у XXI столітті заслуговував на мир і спокій. Але... Прийшла Росія. Прийшла з найгіршим, що Чернігів переживав за увесь час із Х століття. З часів тієї Русі, на зв’язок з якою Росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б себе саму. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само – заради грабунку та заради знущань, - сказав президент.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна Володимир Зеленський
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