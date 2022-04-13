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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка порізала ножем 65-річного знайомого

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 0

 

Миргородця з ножовими пораненнями на «швидкій» забрали у лікарню

7 квітня близько 12.00 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про госпіталізацію до місцевої лікарні 62-річного миргородця з ножовими пораненнями.

На місце події прибули слідчі, оперативні працівники та експерти-спеціалісти, вони встановили обставини злочину та підозрювану у його вчиненні особу. Нею виявилася 55-річна знайома потерпілого. З’ясувалося, що тілесні ушкодження чоловік отримав під час конфлікту з жінкою.

Нападниці вже повідомили про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень та обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, веде досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. За такий злочин кримінальний закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Миргород ножове поранення ніж
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