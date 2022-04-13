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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти перекидають до України військовослужбовців, які мають бойовий досвід

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 547

 

рф ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий «жовтий рівень терористичної загрози»

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 6.00 13 квітня щодо російського вторгнення. Розпочалася 49 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

До 26 квітня російська федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий «жовтий рівень терористичної загрози». Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Окупанти продовжують перекидання до України так званих «добровольців». Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої «народної міліції».

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу «Азовсталь» та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей захисники України за минулу добу відбили шість атак ворога, знищили дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збили ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили ювілейну 300 ціль рф

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські окупанти
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