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Кременчук, Україна, Світ

Через обстріл станції в центрі Україні змінилися маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 382

 

Серед них потяг №130 Івано-Франківськ-Кременчук

Вночі з 12 на 13 квітня російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. Тому «Укрзалізниця» з міркувань безпеки змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год, 23 хв. Але для нас зараз безпека — ключовий пріоритет. Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне, - повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Тож низка потягів прослідувала ділянку Шепетівка-Бердичів із затримками. Наразі просування ділянкою є можливим та безпечним.

Перелік поїздів, що рухаються із затримками:

  • №95 Київ-Рахів +6,5
  • №149 Київ-Івано-Франківськ +4
  • №91 Київ-Львів +1.39
  • №29 Київ-Ужгород +3
  • №7 Київ-Чернівці +5.30
  • №30 Ужгород-Київ +4.30
  • №96 Рахів-Київ +5
  • №44 Івано-Франківськ-Київ +5
  • №2 Івано-Франківськ-Харків +6
  • №142 Львів-Лозова +2.5
  • №130 Івано-Франківськ-Кременчук +5
  • №98 Ковель-Київ +3
  • №18 Ужгород-Харків +6
  • №97 Київ-Ковель +7,36
  • №77 Одеса-Ковель +5,5
  • №232 Львів-Дніпро +7,41
  • №14 Солотвино-Київ +1,04
  • №716 Перемишль-Київ +1,11
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна обстріли поїзд потяги розклад руху затримка
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