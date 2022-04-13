Через обстріл станції в центрі Україні змінилися маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів

Серед них потяг №130 Івано-Франківськ-Кременчук
Вночі з 12 на 13 квітня російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. Тому «Укрзалізниця» з міркувань безпеки змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.
Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год, 23 хв. Але для нас зараз безпека — ключовий пріоритет. Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне, - повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
Тож низка потягів прослідувала ділянку Шепетівка-Бердичів із затримками. Наразі просування ділянкою є можливим та безпечним.
Перелік поїздів, що рухаються із затримками:
- №95 Київ-Рахів +6,5
- №149 Київ-Івано-Франківськ +4
- №91 Київ-Львів +1.39
- №29 Київ-Ужгород +3
- №7 Київ-Чернівці +5.30
- №30 Ужгород-Київ +4.30
- №96 Рахів-Київ +5
- №44 Івано-Франківськ-Київ +5
- №2 Івано-Франківськ-Харків +6
- №142 Львів-Лозова +2.5
- №130 Івано-Франківськ-Кременчук +5
- №98 Ковель-Київ +3
- №18 Ужгород-Харків +6
- №97 Київ-Ковель +7,36
- №77 Одеса-Ковель +5,5
- №232 Львів-Дніпро +7,41
- №14 Солотвино-Київ +1,04
- №716 Перемишль-Київ +1,11
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