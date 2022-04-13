Через обстріл станції в центрі Україні змінилися маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 382

Вночі з 12 на 13 квітня російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. Тому «Укрзалізниця» з міркувань безпеки змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год, 23 хв. Але для нас зараз безпека — ключовий пріоритет. Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне, - повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Тож низка потягів прослідувала ділянку Шепетівка-Бердичів із затримками. Наразі просування ділянкою є можливим та безпечним.

Перелік поїздів, що рухаються із затримками: