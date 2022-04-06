Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 10.37

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6 квітня о 10.04 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області.

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