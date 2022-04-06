У Горішніх Плавнях чоловік порізав дружину: жінка у реанімації

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 436

3 квітня близько 19.00 на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків, що в одній із квартир на вулиці Космонавтів у Горішніх Плавнях жінка отримала ножове поранення. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники відділу №2 (м. Горішні Плавні).

Поліцейські з'ясували, що між подружжям виник конфлікт, внаслідок якого 62-річний чоловік вдарив ножем 53-річну жінку. Потерпілу одразу госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. За інформацією медиків, її стан – тяжкий.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Слідчий поліції повідомив чоловіку про підозру у вчиненні злочину; вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.