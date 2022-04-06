«Для укріплення обороноздатності військові роблять все необхідне»: яка ситуація на Кременчуччині

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 217

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли, яка зараз ситуація в районі та області

На кордонах Полтавської області ворог не спостерігається, а з повітря російські війська найбільше обстрілюють сусідню Дніпропетровську область.

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, на кордонах області рух ворога не зафіксовано і наші військові під контролем утримують ситуацію на кордоні області.

- Наші воїни працюють на захисті нашої держави. Ворог активізувався й несе масовані обстріли по Дніпропетровській області, - розповів Олег Лєднік. - Для укріплення обороноздатності Кременчуцького району наші військові роблять все необхідне. Але ми сподіваємося, що нам ці підготовчі заходи не знадобляться.