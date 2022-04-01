Як пороблено: у російському Бєлгороді вибухнула і загорілася нафтобаза

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 474

Вранці 1 квітня у російському Бєлгороді вибухнула і загорілася нафтобаза, передає видання «Укрінформ» з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Усі екстрені служби виїхали на місце, заходи щодо ліквідації займання вживаються, - повідомив Гладков.

Унаслідок пожежі постраждали двоє працівників нафтобази, їм надали першу допомогу, їх життю нічого не загрожує. Людей з вулиць Поштової, Макаренка та Костянтина Заслонова, які знаходяться поруч, переселяють у більш безпечне місце.

Про причини пожежі не інформують.

Нагадаємо, що у районі Бєлгорода стався потужний вибух на складі боєприпасів. Пізніше стало відомо, що боєприпаси здетонували самі через нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування.