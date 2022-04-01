Безус та Зозуля віддали свої футболки на аукціон допомоги захисникам України

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 134

Футбольний нападник «Фуенлабради» Роман Зозуля та хавбек «Гента» Роман Безус продовжують всіляко допомагати солдатам, які боронять нашу Батьківщину.

- Друзі, ми прекрасно знаємо, що ви всі можете допомагати просто так, і вам нічого за це не потрібно. Але у нас є дві футболки. Ці футболки належать патріотам і просто дуже крутим хлопцям: Роман Зозуля та Роман Безус. Обидві футболки є клубними. Хлопці в них грали. Саме для вас вони їх підписали і відклали. Ми створюємо аукціон, - йшлося у повідомленні.

28 березня завершився благодійний аукціон. Дві футболки передадуть переможцю Олександру. Кошти, отримані від цієї акції, підуть на купівлю авто для наших бійців! Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні!