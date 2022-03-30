Уряд готує програму підтримки депортованих окупантами українців

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росія зараз поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного та внутрішнього споживача, показуючи себе країною-миротворицею, яка «допомагає»

Кабінет міністрів зараз готує програму підтримки людей, яких російські окупанти силоміць депортували до рф. Уже чимало людей змогли повернутися до України з російської території, куди їх примусово перемістили. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона заявила, що росія зараз поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного та внутрішнього споживача, показуючи себе країною-миротворицею, яка «допомагає» російськомовним українцям виїжджати з «ненависної» їм землі.

- Але ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому згодом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки ㅡ вона марна, ㅡ сказала Верещук.

Міністерка заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України з російської території, куди їх примусово перемістили. Якщо у депортованих українців є при собі документи, які підтверджують особу, і можливість ㅡ слід дістатися до українських консульських установ або ж зателефонувати. Так можна отримати реальну допомогу і повернутися в Україну.

Зазначимо, російські окупанти примусово вивезли вже приблизно 40 тисяч українців за межі підконтрольної території. У громадян України відбирають документи, які посвідчують особу, і відправляють у так звані фільтраційні табори.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, людей, яких рф незаконно депортує з окупованих територій, відправляють до економічно депресивних районів.

Як кінцевий пункт призначення називають низку північних областей, зокрема Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд із російських регіонів протягом двох років.