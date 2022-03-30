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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ЗСУ збили в районі Ізюма винищувач та БПЛА окупантів

Сьогодні, 00:31 Переглядів: 86

Про це повідомляє командування Схід

У районі Ізюму ЗСУ збили один винищувач-бомбардувальник та один БПЛА окупантів. Про це повідомляє повітряне командування Схід у Facebook.

- І знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один „всепогодний“ винищувач-бомбардувальник, — йдеться у повідомленні.

Командування Сходу також наголосили, що для окупантів над Україною «не передбачається льотної погоди».

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Автор: Альона Душенко
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