ЗСУ збили в районі Ізюма винищувач та БПЛА окупантів

Про це повідомляє командування Схід
У районі Ізюму ЗСУ збили один винищувач-бомбардувальник та один БПЛА окупантів. Про це повідомляє повітряне командування Схід у Facebook.
- І знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один „всепогодний“ винищувач-бомбардувальник, — йдеться у повідомленні.
Командування Сходу також наголосили, що для окупантів над Україною «не передбачається льотної погоди».
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