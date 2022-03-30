Під Чугуєвом знайшли тіла росіян - померли від холоду та голоду

Тыла окупантів без слідів насильства
Під Чугуєвом виявили тіла російських військовослужбовців без слідів насильницької смерті. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, на тілах окупантів не виявили жодних поранень.
- Ось так цінують своїх воїнів у рф. Схоже, що командування кинуло своїх же вмирати від холоду і голоду, - написав Геращенко.
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