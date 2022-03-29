Кулеба про «я їх знищу» путіна: хай будує плани - у нас є свої

За даними The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч Зеленським до путіна. У ній Зеленський виклав можливі компроміси, на який готовий піти український уряд задля припинення війни. Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу: «Передай йому, що я їх знищу».
Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь російського президента в ефірі українського телебачення.
Він зазначив, що «насправді дуже мале значення має те, що думає президент путін саме зараз у плані того, кого він «доб’є».