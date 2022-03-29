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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Кулеба про «я їх знищу» путіна: хай будує плани - у нас є свої

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 449

 

путін може будувати плани зі «знищення» України, але в нього нічого не вийде

За даними The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч Зеленським до путіна. У ній Зеленський виклав можливі компроміси, на який готовий піти український уряд задля припинення війни. Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу: «Передай йому, що я їх знищу».

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь російського президента в ефірі українського телебачення.

Він зазначив, що «насправді дуже мале значення має те, що думає президент путін саме зараз у плані того, кого він «доб’є».

- Я нагадаю, що він збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: «Я їх дуже швидко доб'ю». А нічого з цього не вийшло... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій, - зауважив глава МЗС.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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