Графік евакуаційних потягів на 29 березня

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 1

Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*

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