ЄБРР закриває офіси на росії та білорусі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську через військове вторгнення росії в Україну. Про це йдеться у заяві на сайті ЄБРР.
Наголошується, що ЄБРР продовжує свою непохитну підтримку України і вже узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни.
Кошти для країн-сусідів України передбачені для допомоги у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій для їхнього енергетичного сектору, підтримання ліквідності для малого та середнього бізнесу.
Банк зазначає, що планує активно допомагати у майбутній відбудові України у співпраці з ЄС, США та іншими міжнародними фінансовими установами.