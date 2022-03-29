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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ЄБРР закриває офіси на росії та білорусі

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 135

Банк вже узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності для України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську через військове вторгнення росії в Україну. Про це йдеться у заяві на сайті ЄБРР.

- ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій російської федерації за допомогою білорусі, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ЄБРР продовжує свою непохитну підтримку України і вже узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни.

Кошти для країн-сусідів України передбачені для допомоги у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій для їхнього енергетичного сектору, підтримання ліквідності для малого та середнього бізнесу. 

Банк зазначає, що планує активно допомагати у майбутній відбудові України у співпраці з ЄС, США та іншими міжнародними фінансовими установами. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЄБРР війна
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