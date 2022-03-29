Кремль назвав умову, за якої застосує ядерну зброю

Війна в Україні в ці причини, начебто, не входить
Речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Росія не збирається застосовувати ядерну зброю проти країн Європи, але вона це зробить, якщо з’явиться загроза існуванню держави. Про це Пєсков заявив в інтерв’ю PBS, цитує CNN.
Тезу журналіста про те, що Путін, оголошуючи про «спецоперацію», нібито сказав про можливість застосування ядерної зброї у разі втручання третіх країн, Пєсков заперечив:
За його словами, «будь-яке завершення війни, звісно ж, не є приводом для застосування ядерної зброї».