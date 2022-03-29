Кремль назвав умову, за якої застосує ядерну зброю

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 0

Війна в Україні в ці причини, начебто, не входить

Речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Росія не збирається застосовувати ядерну зброю проти країн Європи, але вона це зробить, якщо з’явиться загроза існуванню держави. Про це Пєсков заявив в інтерв’ю PBS, цитує CNN.

Тезу журналіста про те, що Путін, оголошуючи про «спецоперацію», нібито сказав про можливість застосування ядерної зброї у разі втручання третіх країн, Пєсков заперечив:

Я так не думаю. Він попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти і покарати тих, хто спробує.

За його словами, «будь-яке завершення війни, звісно ж, не є приводом для застосування ядерної зброї».

- У нас є концепція безпеки, у якій дуже чітко вказано, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави, ми можемо застосуємо ядерну зброю для усунення загрози існування нашої держави, - сказав речник Путіна.