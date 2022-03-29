Ворог знищує сховища пального в Україні, щоб створити гуманітарну кризу

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 453

Також орки обстрілюють інфраструктуру та житлові квартали, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 29 березня. Розпочалася тридцять четверта доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбило 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!