У Полтаві злодій обікрав квартиру рятувальника

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 142

26 березня близько 15.45 до відділу №1 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого подружжя, що їхню квартиру в Київському районі міста обікрали. З квартири заявників викрали ювелірні вироби із золота загальною вагою близько 50 грамів та нагрудний нагородний знак рятувальника.

За словами начальника відділу №1 Полтавського райуправління поліції Олега Нагайцева, упродовж доби слідчі та оперативники, спільно із працівниками управління карного розшуку обласного Главку, встановили правопорушника. Ним виявився 46-річний полтавець, який раніше вже мав проблеми із законом. Викрадене майно та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до злочину, вилучили. Крадію повідомили про підозру за вчинення крадіжки, поєднаною з проникненням у житло в умовах діючого воєнного стану в Україні, та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У разі доведення судом вини підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Викрадені злочинцем ювелірні вироби та нагрудний нагородний знак поліцейські 28 березня повернули власникові. Чоловік подякував правоохоронцям за оперативне розкриття злочину та приємний подарунок в день його народження. Адже саме 28 березня йому виповнилося 58 років.