Не такі вже й точні: 60% російських високоточних ракет не потрапили в ціль

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 318

Що саме стало причиною такої неточності не розкривають

Сполучені Штати оцінюють, що Росія стикається з відмовою до 60% високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Посилаючись на американську розвідку, троє американських офіційних осіб заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень відмов Росії змінюється день у день. Він залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Один з чиновників сказав, що розвідка показала, що відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%, залежно від дня.

Два експерти, опитані агентством Reuters, заявили, що будь-який рівень відмов у 20% і вище буде вважатися високим.

Офіційні особи не розкрили, що саме є причиною високих показників відмов російських ракет.