Резніков: Підтримка України партнерами беззаперечна, проте чим більше - тим краще

Він поговорив з міністрами оборони Фінляндії, Італії, Канади та США
Підтримка України з боку партнерів беззаперечна, проте, чим більшою вона буде, тим краще. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook.
Він повідомив, що сьогодні провів чотири онлайн та телефонні розмови з колегами - Міністрами оборони Фінляндії - Антті Кайкконеном, Італії - Лоренцо Гуеріні, Канади - Анітою Ананд та США - Ллойдом Остіном ІІІ.
Резніков зазначає, що усі країни цивілізованого світу розуміють, з якою проблемою у вигляді російського агресора зіткнулося наше покоління, а гуманітарна допомога, яку надають нам наші друзі - суттєва, зокрема, і підтримка українських громадян, які вимушені тимчасово покинути рідну країну на час війни, розв‘язаної Росією.
Міністр оборони України пише, що мужністю і героїзмом наших захисників і захисниць захоплюється увесь світ і розуміє, що саме від обороноздатності України залежать мир, безпека та майбутнє людства.