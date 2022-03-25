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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Резніков: Підтримка України партнерами беззаперечна, проте чим більше - тим краще

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 56

Він поговорив з міністрами оборони Фінляндії, Італії, Канади та США

Підтримка України з боку партнерів беззаперечна, проте, чим більшою вона буде, тим краще. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook.

Він повідомив, що сьогодні провів чотири онлайн та телефонні розмови з колегами - Міністрами оборони Фінляндії - Антті Кайкконеном, Італії - Лоренцо Гуеріні, Канади - Анітою Ананд та США - Ллойдом Остіном ІІІ.

Резніков зазначає, що усі країни цивілізованого світу розуміють, з якою проблемою у вигляді російського агресора зіткнулося наше покоління, а гуманітарна допомога, яку надають нам наші друзі - суттєва, зокрема, і підтримка українських громадян, які вимушені тимчасово покинути рідну країну на час війни, розв‘язаної Росією.

- Підтримка України з боку партнерів беззаперечна. Проте, чим більшою вона буде, тим краще. І нам є ще до чого йти в цьому напрямку; співпраця є. Понад те: вона буде й надалі і зростатиме кількісно і якісно. На цьому публічно наголошують наші партнери, - зазначає Резніков.

Міністр оборони України пише, що мужністю і героїзмом наших захисників і захисниць захоплюється увесь світ і розуміє, що саме від обороноздатності України залежать мир, безпека та майбутнє людства.

- Я вдячний своїм колегам, що представляють країни, які пліч-о-пліч стоять з нами на захисті правди й свободи. Сьогодні мова йде не тільки про Україну. Мова йде про цінності всього цивілізованого світу. Правда з нами. Перемога - за нами, - наголошує Резніков.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна допомога
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