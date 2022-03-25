Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

СБУ оприлюднила новий доказ участі російських строковиків у війні проти України

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 480

 

Строковики бояться вилазити з окопів

Служба безпеки України оприлюднила запис телефонної розмови з черговим підтвердженням того факту, що росія відправляє на війну в Україну строковиків. Про це СБУ повідомила у Телеграмі.

- Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники. «Все наши машины, нах*, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла… все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус», – розповідає один загарбник іншому, - йдеться у повідомленні СБУ.

З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Як зауважили в СБУ, «путінські «вояки» радять один одному тікати будь-якими способами: «Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…».

- Та поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України. Тому що на цій землі живуть українці, і ми будемо захищатися до перемоги! Слава Україні!, - наголосили в СБУ.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна СБУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх