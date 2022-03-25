СБУ оприлюднила новий доказ участі російських строковиків у війні проти України

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Служба безпеки України оприлюднила запис телефонної розмови з черговим підтвердженням того факту, що росія відправляє на війну в Україну строковиків. Про це СБУ повідомила у Телеграмі.

- Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники. «Все наши машины, нах*, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла… все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус», – розповідає один загарбник іншому, - йдеться у повідомленні СБУ.

З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Як зауважили в СБУ, «путінські «вояки» радять один одному тікати будь-якими способами: «Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…».

- Та поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України. Тому що на цій землі живуть українці, і ми будемо захищатися до перемоги! Слава Україні!, - наголосили в СБУ.