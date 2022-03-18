Рашисти гатять по Україні: які міста постраждали сьогодні

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 808

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села по всій території України – на Київщині, Харківщині, Житомирщині, Чернігівщині, на Донбасі. Про наслідки дій терористів повідомляє ДСНС України.

Київ

18 березня о 8.04 залишки збитої ракети потрапили у 5-поверховий житловий будинок, що у Подільському районі Києва. Сталось загоряння з 1 по 3 поверхи, о 9.14 пожежу ліквідували.



За попередньою інформацією, врятовано 12 людей, евакуйовано 98 осіб, постраждало 19 громадян, з них 4 дітей. На жаль, одна людина загинула.

Харків

Близько 8.40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого учбового закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки. Загинула одна людина, 11 громадян постраждало та одна особа знаходиться під завалами. У двох житлових будинках пожежі загасили.

Луганщина

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у містах Сєверодонецьк та Рубіжне росіяни за ніч зруйнували понад 20 житлових будинків. Артилерія і системи залпового вогню протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня цілили по мирних жителях.

Уже відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. У деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ та вода.

У Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину. Є двоє поранених. О 5.00 росіяни знов відкрили вогонь по Сєверодонецьку, Кремінній, Привіллю. З «граду» обстріляли лікарню в Привіллі. Кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Маріуполь

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути понад тисяча. Завали будівлі не можуть розібрати через постійні обстріли.

Краматорськ

Зранку 18 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.



Рашисти влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю. Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюються.

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних. Але буде кара! - йдеться у повідомленні.

Світлини у фотоблоці: