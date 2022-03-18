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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Рашисти гатять по Україні: які міста постраждали сьогодні

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 808

 

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села по всій території України – на Київщині, Харківщині, Житомирщині, Чернігівщині, на Донбасі. Про наслідки дій терористів повідомляє ДСНС України.

Київ

18 березня о 8.04 залишки збитої ракети потрапили у 5-поверховий житловий будинок, що у Подільському районі Києва. Сталось загоряння з 1 по 3 поверхи, о 9.14 пожежу ліквідували.


За попередньою інформацією, врятовано 12 людей, евакуйовано 98 осіб, постраждало 19 громадян, з них 4 дітей. На жаль, одна людина загинула.

Харків

Близько 8.40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого учбового закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки. Загинула одна людина, 11 громадян постраждало та одна особа знаходиться під завалами. У двох житлових будинках пожежі загасили.

Луганщина

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у містах Сєверодонецьк та Рубіжне росіяни за ніч зруйнували понад 20 житлових будинків. Артилерія і системи залпового вогню протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня цілили по мирних жителях.

Уже відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. У деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ та вода.

У Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину. Є двоє поранених. О 5.00 росіяни знов відкрили вогонь по Сєверодонецьку, Кремінній, Привіллю. З «граду» обстріляли лікарню в Привіллі. Кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Маріуполь

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути понад тисяча. Завали будівлі не можуть розібрати через постійні обстріли.

Хороші новини: люди виходять з театру у Маріуполі, який розбомбили, живими

Краматорськ

Зранку 18 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.


Рашисти влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю. Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюються.

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних. Але буде кара! - йдеться у повідомленні.

Світлини у фотоблоці:

  • 1-14 – Київ;
  • 15-18 – Харків;
  • 19-24 – Луганщина;
  • 25-31 – Краматорськ.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна обстріли бомбардування постраждалі
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