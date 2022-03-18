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Великі втрати окупантів спростовують фейк про те, що ЗСУ кидають у бій непідготовлених бійців

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 511

 

Обережно – фейки! У сучасній війні інформація це теж зброя

Російські пропагандисти масово розповсюджують інформацію про те, що начебто Збройні Сили України кидають у бій непідготовлених бійців.

Основна форма поширення фейку — коментарі у чатах та соціальних мережах, виконані переважно за допомогою фальшивих акаунтів, так званих ботів та тролів, часто погано підготовлених. Але можуть зустрічатися й матеріали інформаційних агентств.

Основні ознаки:

— емоційність викладу;

— неможливість ідентифікації автора тексту;

— підкреслена «українськість»;

— застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика, фраз на кшталт: «Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще», та інше.

Командування Сухопутних військ інформує: це фейки, які не відповідають дійсності. Головний доказ цьому: високі втрати у лавах рашистів від дуже підготовлених рук та неймовірно хоробрих сердець наших воїнів.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи Збройних Сил України, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч охочих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування (військкомати) приймають на службу людей із відповідним військовим фахом у міру того, як розгортаються підрозділи та проводяться усі види їхнього забезпечення.

Воювати гарматним м’ясом без підготовки за принципами «с одной трехлинейкой на троих» «оружие добудешь в бою» і «солдат не надо жалеть, бабы нарожают» завжди було і залишається прерогативою росіян-окупантів.

До того ж, керівними документами Збройних Сил України та Сухопутних військ ЗС України начальникам ОТЦК та СП заборонено призивати громадян, які раніше не мали досвіду проходження військової служби.

Командування Сухопутних військ, Керівництво Української держави та Збройних Сил цінує життя кожного нашого громадянина і дає можливість вступити в боротьбу за волю України лише з належним озброєнням та належною підготовкою, щоб наші воїни мали якнайвищі можливості виконати завдання, знищити якомога більше ворога та вижити.

Ми методично і планомірно ліквідовуємо російських окупантів і продовжимо робити це до перемоги України у російсько-Українській війні.

Наразі проводиться активна робота зі створення колцентрів на базі обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), аби громадяни мали нагоду звертатись до ОТЦК та СП безпосередньо за місцем призову військовослужбовців.

У зв’язку з великою кількістю охочих вступити до лав ЗСУ та оскільки здійснюється мобілізація великої кількості людей, ОТЦК та СП перевантажені — у зв’язку з чим можуть виникати організаційні проблеми. Ми просимо вас у разі призову ваших близьких та рідних на військову службу без відповідної підготовки або належного екіпірування повідомляти Міністерство оборони та керівництво ЗСУ.

У кожному індивідуальному випадку будемо реагувати окремо.

Тримаємо стрій!

Не віремо ворожим фейкам та не розповсюджуємо їх!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти фейк пропаганда інформація
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