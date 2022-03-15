«Доброго вечора, ми з України!» - неймовірне відео з кабіни літака ЗСУ

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На це можна дивитися вічно!

У Повітряних Силах ЗСУ показали неймовірне відео з кабіни літака. На відео накладена музика кременчужанина DJ Probass (Артем Ткаченко), яка стала хітом під час війни, збираючи мільйонні перегляди та надихаючи українців.

Довідково: за інформацією Повітряних Силах ЗСУ, станом на вчора на рахунку охоронців українського неба 77 збитих ворожих літаків, 90 гелікоптерів противника.

Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів. Від початку відкритої війни РФ проти України станом на ранок 14 березня по нашій території було нанесено 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет.