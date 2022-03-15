20-та доба протистояння: відбили атаки від Маріуполя, противник відступив - Генштаб ЗСУ на 6.00

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 559

У обороні без суттєвіх змін. За добу Повітряні Сили ЗСУ вразиди чотири вертольоти, один літак та збили крилату ракету винищувачем