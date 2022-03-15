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20-та доба протистояння: відбили атаки від Маріуполя, противник відступив - Генштаб ЗСУ на 6.00

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 559

 

У обороні без суттєвіх змін. За добу Повітряні Сили ЗСУ вразиди чотири вертольоти, один літак та збили крилату ракету винищувачем 

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 06.00 15 березня щодо російського вторгнення. Далі - мовою оригіналу.
Розпочалася 20-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

  • Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.
  • Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.
  • За добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога.
  • Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.
    Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також, загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
  • За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.
  • Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимасово окупованої території окремих районів Луганської області, направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України.
  • Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.
  • Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.
    Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.
  • В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Генштаб війна Путин против украинского народа
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