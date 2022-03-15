Мерія Кременчука виділить понад 5 млн грн на формування продовольчого резерву

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 0

На це підуть гроші зі Стабілізаційного фонду

На сайті мської ради оприлюднений проєкт рішення виконкому про виділення 3 млн 43,5 тис грн із Стабілізаційного фонду на формування продовольчого резерву. Це вже другий такий проєкт рішення: раніше на ті ж потреби вже було передбачено 2 млн грн. Тож в цілому сума складає понад 5 млн грн.

Цього разу для придбання продуктів харчування з метою створення продовольчого резерву для забезпечення потреб Кременчуцької міської територіальної громади виділяється:

2 млн грн - ТОВ «Шарліс»;

866,5 тис грн грн – ПП «Галактика»;

177 тис грн – ТОВ «Джамп» (дитяче харчування).

Попереднім рішенням 2 млн грн на створення продрезерву виділено таким фірмам:

1 млн грн - ПП «Алкогрупа плюс»;

1 млн грн ФОП Дрозд Марина Олексіївна.

Нагадаємо, раніше міська рада створила Стабілізаційний фонд у сумі 79 млн грн на першочергові потреби під час війни.