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Кременчук, Споживач

Мерія Кременчука виділить понад 5 млн грн на формування продовольчого резерву

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 0

На це підуть гроші зі Стабілізаційного фонду

На сайті мської ради оприлюднений проєкт рішення виконкому про виділення 3 млн 43,5 тис грн із Стабілізаційного фонду на формування продовольчого резерву. Це вже другий такий проєкт рішення: раніше на ті ж потреби вже було передбачено 2 млн грн. Тож в цілому сума складає понад 5 млн грн.

Цього разу для придбання продуктів харчування з метою створення продовольчого резерву для забезпечення потреб Кременчуцької міської територіальної громади виділяється:  

  • 2 млн грн - ТОВ «Шарліс»;
  • 866,5 тис грн грн – ПП «Галактика»;
  • 177 тис грн – ТОВ «Джамп» (дитяче харчування).

Попереднім рішенням 2 млн грн на створення продрезерву виділено таким фірмам:

  • 1 млн грн - ПП «Алкогрупа плюс»;
  • 1 млн грн ФОП Дрозд Марина Олексіївна.  

Нагадаємо, раніше міська рада створила Стабілізаційний фонд у сумі 79 млн грн на першочергові потреби під час війни. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: продукти резерв війна
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