Мерія Кременчука виділить понад 5 млн грн на формування продовольчого резерву

На це підуть гроші зі Стабілізаційного фонду
На сайті мської ради оприлюднений проєкт рішення виконкому про виділення 3 млн 43,5 тис грн із Стабілізаційного фонду на формування продовольчого резерву. Це вже другий такий проєкт рішення: раніше на ті ж потреби вже було передбачено 2 млн грн. Тож в цілому сума складає понад 5 млн грн.
Цього разу для придбання продуктів харчування з метою створення продовольчого резерву для забезпечення потреб Кременчуцької міської територіальної громади виділяється:
Попереднім рішенням 2 млн грн на створення продрезерву виділено таким фірмам:
Нагадаємо, раніше міська рада створила Стабілізаційний фонд у сумі 79 млн грн на першочергові потреби під час війни.