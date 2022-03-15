Масштабну пожежу в районі ринку після нічних обстрілів у Харкові гасило 20 відділень ДСНС

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 437

Горіли торговельні майданчики - ворог намагається знищити й те, що належить простим українцям. Люди гинуть під завалами будинків

Вночі близько 23:30 горіли торговельні майданчики та житлові будинки в Холодногірському районі Харкова (це в районі центрального ринку). Про наслідки нічних обстрілів, які влаштували окупанти, повідомляє ДСНС. Вогонь гасили біля 20 відділеннь пожежно-рятувальної служби.



Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

За добу з 14 по 15 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Минудого дня, 14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих.