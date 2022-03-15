Шахрай ошукав чоловіка з Кременчука через BlaBlaCar на 4500 грн

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Заявник хотів проїхати з Кременчука до Умані, але залишився без грошей

Шахрай ошукав переселенця, який перебував у Кременчуці, через BlaBlaCar. Про це повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.

14 березня о 14.30, знаходячись на автостанції на вул. Театральній, через мобільний додаток BlaBlaCar чоловік замовив послугу з переїзду з Кременчука до м. Умань. Під час переписки з невстановленою людиною заявник отримав від неї посилання через мобільний додаток на оплату даної послуги.

Коли чоловік перейшов за посиланням та ввів дані своєї картки, через декілька хвилин йому почали надходити СМС-повідомлення про зняття коштів з його картки різними сумами в загальній кількості 4500 гривень.