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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Київ: ракети сьогодні знову поцілили по житловому кварталу

Сьогодні, 06:09 Переглядів: 204

З'являються перші повідомлення про вранішні нальоти і бомбардування окупантів

Випущенні ордою ракети поцілили по житловому кварталу в Києві. Відео пожежі після ударів (воно не вказує на тоне місце) з'явилося у телеграм-каналі Киев INFO. У 6.06 відбій тривоги в Києві, одночасно - і в Київській області.

Повітряна тривога сьогодні була оголошена приблизно на половині території України. Поки що інформації з інших регіонів немає. 

Учора окупанти також гатили по житловому кварталу Києва: зруййнували будинок на Оболоні, він горів. За уточненими даними, 1 людина загинула, 6 поранено, повідомив мер Києва Віталій Клічко.

Нагадуємо: не можна публікувати фото-відео бомбардувань та обстрілів у реальому часі та безпосередньо після них. Або вказувати точне місце, куди поцілив ворог. Не допомагаймо окупантам!

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Київ війна Путин против украинского народа
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