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15 березня зеленим коридором з Сумщини людей вивозитимуть до Лубен

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 17

 

Евакуюватимуть українців з Сум, Конотопа, Шостки, Тростянця, Лебедина

На 15 березня погодили зелений коридор з Сум, Конотопа, Шостки, Тростянця, Лебедина, про що сповістив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Людей вивозитимуть до Лубен. Режим тиші діє з 9.00 до 21.00.

Напрямки руху

Тростянець – Лубни

(Тростянець, Суми (по об’їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім. Куца – вул. Скрябіна – вул. Татаренко – вул. Б.Хмельницького – вул. Гришина (об’їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Час виїзду колони: 9.00

Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця.

Суми – Лубни

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Місця збору у Сумах

Основний виїзд: біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

  • БК «Хімік»;
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана»;
  • «Більбоу» на пр. Курському;
  • ТЦ «Мануфактура».

Час збору буде уточнено згодом, попередньо – 13.00. Час початку руху першої колони – 9.00.

Лебедин – Лубни

(Ворожба (Лебединська громада) – Бишкинь – Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.

Час виїзду колони: 9.00

Конотоп – Лубни

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9.00

Місце: площа перед міськрадою.

Шостка – Лубни

(Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9.00

Місце: площа перед міськрадою.

У першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси братимуть!

Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: евакуація Суми війна
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