15 березня зеленим коридором з Сумщини людей вивозитимуть до Лубен

На 15 березня погодили зелений коридор з Сум, Конотопа, Шостки, Тростянця, Лебедина, про що сповістив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Людей вивозитимуть до Лубен. Режим тиші діє з 9.00 до 21.00.
Тростянець – Лубни
(Тростянець, Суми (по об’їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім. Куца – вул. Скрябіна – вул. Татаренко – вул. Б.Хмельницького – вул. Гришина (об’їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.
Час виїзду колони: 9.00
Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця.
Суми – Лубни
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Місця збору у Сумах
Основний виїзд: біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):
Час збору буде уточнено згодом, попередньо – 13.00. Час початку руху першої колони – 9.00.
Лебедин – Лубни
(Ворожба (Лебединська громада) – Бишкинь – Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.
Час виїзду колони: 9.00
Конотоп – Лубни
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9.00
Місце: площа перед міськрадою.
Шостка – Лубни
(Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9.00
Місце: площа перед міськрадою.
У першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси братимуть!
Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може!