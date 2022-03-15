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У Кременчуці облаштували 25 підвалів в будинках, щоб вони слугували укриттями

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 742

 

Виробники меблів виготовили для цих сховищ 18 лавочок, також завезено 251 піддон в підвали та створено запас питної води

Разом із небайдужими кременчужанами міська влада облаштувала 25 підвалів в житлових будинках, щоб вони слугували укриттями. Про це повідомив мер Віталій Малецький. Кременчуцькі виробники меблів виготовили для цих сховищ 18 лавочок, завезено 251 піддон в підвальні приміщення, а також створили запас питної води.

Станом на 15 березня Кременчук надав допомогу двом тисячам переселенців. 272 переселенці звернулися до міського Центру тимчасового розміщення з проханням про надання тимчасового житла, всі вони були розселені.

Міський голова зауважив, що в цілому ніч з 14 на 15 березня пройшла спокійно, без суттєвих порушень правопорядку. Міська інфраструктура працює в штатному режимі.

Шановні кременчужани! Минулої ночі знову лунали сигнали повітряної тривоги. Але, дякуючи Богові і нашим силам ППО, Кременчук загроза оминула, - написав Малецький у фейсбуці.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття підвал переселенці сирени
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