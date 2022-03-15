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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Полтавщині копи вилучили три автівки у п'яних водіїв

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 432

 

Незабаром машини можуть використати для оборони країни

Два ВАЗа та Opel Astra поліція Полтавщини вилучила у нетверезих водіїв, незабаром автівки можуть використати для оборони країни. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, до ухвалення рішення про їх передачу авто зберігатимуться на майданчиках тимчасового тримання.

Трьох захмелілих водіїв поліцейські задокументували у Миргородському районі області. Відносно порушників склали адмінматеріали за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правовою основою вилучення автомобілів та їх передачі для потреб держави є Конституція України, Закон України про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, указ Президента України про введення воєнного стану в Україні, а також рішення Ради оборони Полтавської області.

Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського районного відділу поліції, зазначив, що конфісковані за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння машини можуть бути передані для потреб Збройних Сил України, правоохоронних органів та підрозділів територіальної оборони для виконання завдань із захисту Батьківщини від ворога.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: пьяный водитель автомобиль война
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