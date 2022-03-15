Нарешті: кількість вбитих орків змінилася з 12 тисяч до 13500

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 172

В офіційній статистиці не один день фігурувала цифра 12000+

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03. Вони орієнтовно склали: особового складу - понад 13500 осіб,

танків ‒ 404 од,

бойових броньованих машин ‒ 1279 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 36 од,

літаків – 81 од,

гелікоптерів – 95 од,

автомобільної техніки - 640 од,

кораблі /катери / boats - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Кількість вбитих орків нарешті змінилася з 12 тисяч до 13500, бо в офіційній статистиці не один день фігурувала цифра 12000+. Бий окупанта! Разом переможемо!





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