Нарешті: кількість вбитих орків змінилася з 12 тисяч до 13500

В офіційній статистиці не один день фігурувала цифра 12000+
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03. Вони орієнтовно склали:
- особового складу - понад 13500 осіб,
- танків ‒ 404 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ - 64 од,
- засоби ППО - 36 од,
- літаків – 81 од,
- гелікоптерів – 95 од,
- автомобільної техніки - 640 од,
- кораблі /катери / boats - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Кількість вбитих орків нарешті змінилася з 12 тисяч до 13500, бо в офіційній статистиці не один день фігурувала цифра 12000+.
Бий окупанта! Разом переможемо!
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