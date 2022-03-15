Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Кременчуцькому районі все спокійно, ворога на кордонах Полтавщини немає, роботу блокпостів врегулюють

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 0

 

Заспокійливі новини з брифінгу Кременчуцької РВА

У Кременчуцькому районі минула доба пройшла спокійно, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він розповів, що вчора відбулася розширена нарада за участю силовиків та керівників усіх територіальних громад, на якій обговорили питання роботи блокпостів на території району. Мета – упорядкувати пропуск транспорту та не створювати зайвих перешкод на дорогах.

- Перевірки транспорту на визначених блокпостах будуть проводити представники Нацполіції. За їх відсутності - нацгвардійці або бійці тероборони. Усі інші блокпости будуть виконувати функції спостереження і жодних зупинок транспорту чи його перевірок проводити не будуть, - заявив Олег Лєднік.

Він пояснив таке рішення необхідністю забезпечити нормальний рух транспорту на дорогах та виконанням відповідних вимог міністра внутрішніх справ України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Кременчуцький район блок-пост
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх