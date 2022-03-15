У Кременчуцькому районі все спокійно, ворога на кордонах Полтавщини немає, роботу блокпостів врегулюють

У Кременчуцькому районі минула доба пройшла спокійно, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він розповів, що вчора відбулася розширена нарада за участю силовиків та керівників усіх територіальних громад, на якій обговорили питання роботи блокпостів на території району. Мета – упорядкувати пропуск транспорту та не створювати зайвих перешкод на дорогах.
Він пояснив таке рішення необхідністю забезпечити нормальний рух транспорту на дорогах та виконанням відповідних вимог міністра внутрішніх справ України.