У Кременчуцькому районі все спокійно, ворога на кордонах Полтавщини немає, роботу блокпостів врегулюють

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 0

У Кременчуцькому районі минула доба пройшла спокійно, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він розповів, що вчора відбулася розширена нарада за участю силовиків та керівників усіх територіальних громад, на якій обговорили питання роботи блокпостів на території району. Мета – упорядкувати пропуск транспорту та не створювати зайвих перешкод на дорогах.

- Перевірки транспорту на визначених блокпостах будуть проводити представники Нацполіції. За їх відсутності - нацгвардійці або бійці тероборони. Усі інші блокпости будуть виконувати функції спостереження і жодних зупинок транспорту чи його перевірок проводити не будуть, - заявив Олег Лєднік.

Він пояснив таке рішення необхідністю забезпечити нормальний рух транспорту на дорогах та виконанням відповідних вимог міністра внутрішніх справ України.