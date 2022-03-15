Кременчуцька РВА закликає підприємців відновлювати роботу, платити податки й цим допомагати фронту

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Про відсутність жодних обмежень на роботу бізнесу на ранковому брифінгу заявив очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів про ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо покращення умов для роботи бізнесу в Україні: скасування перевірок та сплати ЄСВ підприємцями І та ІІ категорій, максимальну дерегуляцію бізнесу та реформу податкової системи. Зокрема, введення 2% податку з обігу замість податку на додану вартість.

- Ці важливі ініціативи спрямовані на те, щоб економіка запрацювала та ми швидко відновили економічний потенціал країни, - пояснив Олег Лєднік.

Він закликав підприємців відновлювати свою роботу та зауважив, що жодних заборон на роботу бізнесу з початку війни не вводилось – отже ніяких дозволів на відновлення роботи не потрібно.

- Працюємо, забезпечуємо людей роботою, сплачуємо податки до бюджету – це все на користь державі та допомога фронту, - закликав очільник району.

Він додав, що районна військова адміністрація наразі допомагає фермерам та аграрним підприємствах підготуватися до посівної. Зокрема, у питаннях забезпечення паливом та добривами.

Олег Лєднік також нагадав про відновлення роботи ЦНАПу, міграційної служби та сервісних центрів МВС.

- На Полтавщині сервісні центри МВС запрацювали в обласному центрі та в Горішніх Плавнях. Будемо вирішувати питання щодо відновлення роботи центру і у Кременчуці, - заявив керівник району.

Він також додав, що при оформленні закордонних паспортів можна буде вклеювати фото неповнолітньої дитини у закордонний паспорт матері, щоб прискорити оформлення документів для бажаючих виїхати за кордон.