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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Маріуполі пекло: бомбардували кожні пів години

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 697

 

Російська авіація пускає снаряди переважно з житлових масивів, використовуючи заборонену зброю

Російські окупанти учора невпинно обстрілювали Маріуполь впродовж доби з перервою на пів години. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 10 березня, пише УП. За його словами, цинічно стріляють із забороненого озброєння, «Градами», гаубицями по житлових масивах.

«Кожних 30 хвилин над містом проходила авіація, працюючи по житлових масивах і вбиваючи мирне населення – старих людей, жінок, дітей. У цьому сьогодні велич російської армії?», - запитує Бойченко.

Нагадаємо, окупанти кілька разів зривали евакуацію з Маріуполя, обстрілюють гумконвої та маршрут «зеленого коридору» для населення.

«Ми пережили два дні пекла, армагеддону, який нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї», — каже мер Маріуполя.

За інформацією Донецької ОВА на вчорашній вечір (21.49), за два тижні війни російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 400 об’єктів інфраструктури в області. Серед них:

  • 34 об’єкти електропостачання;
  • 16 об’єктів газопостачання;
  • 8 об’єктів водопостачання;
  • 9 медзакладів;
  • 2 освітні заклади;
  • 13 мостів (12 із них – знищено повністю);
  • 248 багатоквартирних та 127 приватних будинків.

Це не просто статистика – це тисячі зруйнованих життів. Місто у кільці ворога, там гуманітарна катастрофа. Немає води, газу, електрики. Загиблих та померлих ховають у братських могилах.

Маріуполь / фото Телеграм-канал А. Геращенко
Маріуполь / фото Телеграм-канал А. Геращенко

  

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Маріуполь війна Путин против украинского народа
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