У Маріуполі пекло: бомбардували кожні пів години

Російські окупанти учора невпинно обстрілювали Маріуполь впродовж доби з перервою на пів години. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 10 березня, пише УП. За його словами, цинічно стріляють із забороненого озброєння, «Градами», гаубицями по житлових масивах.
Нагадаємо, окупанти кілька разів зривали евакуацію з Маріуполя, обстрілюють гумконвої та маршрут «зеленого коридору» для населення.
За інформацією Донецької ОВА на вчорашній вечір (21.49), за два тижні війни російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 400 об’єктів інфраструктури в області. Серед них:
Це не просто статистика – це тисячі зруйнованих життів. Місто у кільці ворога, там гуманітарна катастрофа. Немає води, газу, електрики. Загиблих та померлих ховають у братських могилах.