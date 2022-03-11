Син британської депутатки Бен Грант воюватиме за Україну

Колишній морський піхотинець, син британської депутатки Бен Грант приїхав з групою, щоб воювати за Україну. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Ukraine NOW.
30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти. Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, а в минулому – міністр спорту.
Британець вирішив долучитися до групи після побачених кадрів російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик: