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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Син британської депутатки Бен Грант воюватиме за Україну

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 219

 

Він – колишній спецназівець Королівської морської піхоти

Колишній морський піхотинець, син британської депутатки Бен Грант приїхав з групою, щоб воювати за Україну. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Ukraine NOW.

30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти. Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, а в минулому – міністр спорту.

Британець вирішив долучитися до групи після побачених кадрів російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик:

- Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: доброволец війна
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