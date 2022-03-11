Івано-Франківськ бомбили, система тривоги не спрацювала – мер міста (додано)

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 2 847

У місті уже лунали вибухи, а сигналу повітряної тривоги не було. Про вибухи повідомили мешканці, в яких повибивало шибки.

Мер Івано-Франківська просить не виставляти фото та відео з місць вибуху, бо це допомагає ворогу.

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Пряма мова мера Івано-Франківська під час вибухів у місті:

-На жаль, система тривоги, яка є у Збройних силах України, не спрацювала. Відбуваються вибухи в нашому аеропорту.

Руслан Марцінків також повідомив, що відповідні служби уже з'ясовують, чому не працювала система, у чому проблема оповіщення. Він підкреслив, що система - не місцевого характеру, а всеукраїнська.

Мер Івано-Франківська закликав мешканців міста за можливості покинути домівки біля аеропорту, який бомбили.

На Західній Україні сьогодні окупанти бомбили й Луцьк – удар також був спрямований на аеродром.



