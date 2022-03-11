Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська, записав екстрене повідомлення
У місті уже лунали вибухи, а сигналу повітряної тривоги не було. Про вибухи повідомили мешканці, в яких повибивало шибки.
Мер Івано-Франківська просить не виставляти фото та відео з місць вибуху, бо це допомагає ворогу.
Пряма мова мера Івано-Франківська під час вибухів у місті:
Руслан Марцінків також повідомив, що відповідні служби уже з'ясовують, чому не працювала система, у чому проблема оповіщення. Він підкреслив, що система - не місцевого характеру, а всеукраїнська.
Мер Івано-Франківська закликав мешканців міста за можливості покинути домівки біля аеропорту, який бомбили.
На Західній Україні сьогодні окупанти бомбили й Луцьк – удар також був спрямований на аеродром.