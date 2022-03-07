Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Роздавали хліб та ліки: російські терористи застрелили голову Гостомельської громади та двох його побратимів

7.03.2022, 08:47 Переглядів: 3 551

 

«Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі», - йдеться про голову Гостомельської громади Юрія Прилипка 

Російські терористи застрелили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка та двох його побратимів Руслана Карпенка та Івана Зорю. Про це повідомляється на сторінці Гостомельської громади у фейсбуці.

Пряма мова:

«Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти.

 Помер, як жив. Кожен з нас  не раз чув ці слова і здебільшого сприймав їх як чергову малозначущу ритуальну фразу. А даремно. Смерть оголює людську суть перед судом Всевишнього. Стирає все напускне, придумане, малозначуще, залишаючи найцінніше. Якщо, звичайно, воно є. У Прилипка було.

Найчастіше його називали Іллічем. І вороги, і друзі. Він не був ні святим,  ні праведним. Але він не був ні скнарою, ні пихатим чи зарозумілим. Міг і на три букви послати, але нікому, ніколи не відмовляв у допомозі. І друзям і недругам, якщо бачив,  що це дійсно таки необхідно.   Він був Іллічем, якого любили чи недолюблювали, але кожен знав, що у найскрутнішу хвилину не відштовхне і не відмовить.

Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність.

З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться».

Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель – наразі ситуація в цих містах на Київщині найгірша. Окупанти атакували їх, сподіваючись прорватися на Київ. А тепер створюють гуманітарну кризу, тероризують мешканців. За визначенням «Суспільного», ці міста стають «другим Донецьким аеропортом».

8
Автор: Татьяна Донченко
Теги: окупанти терористи війна Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх