Роздавали хліб та ліки: російські терористи застрелили голову Гостомельської громади та двох його побратимів

«Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі», - йдеться про голову Гостомельської громади Юрія Прилипка
Російські терористи застрелили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка та двох його побратимів Руслана Карпенка та Івана Зорю. Про це повідомляється на сторінці Гостомельської громади у фейсбуці.
Пряма мова:
«Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти.
Помер, як жив. Кожен з нас не раз чув ці слова і здебільшого сприймав їх як чергову малозначущу ритуальну фразу. А даремно. Смерть оголює людську суть перед судом Всевишнього. Стирає все напускне, придумане, малозначуще, залишаючи найцінніше. Якщо, звичайно, воно є. У Прилипка було.
Найчастіше його називали Іллічем. І вороги, і друзі. Він не був ні святим, ні праведним. Але він не був ні скнарою, ні пихатим чи зарозумілим. Міг і на три букви послати, але нікому, ніколи не відмовляв у допомозі. І друзям і недругам, якщо бачив, що це дійсно таки необхідно. Він був Іллічем, якого любили чи недолюблювали, але кожен знав, що у найскрутнішу хвилину не відштовхне і не відмовить.
Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність.
З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться».
Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель – наразі ситуація в цих містах на Київщині найгірша. Окупанти атакували їх, сподіваючись прорватися на Київ. А тепер створюють гуманітарну кризу, тероризують мешканців. За визначенням «Суспільного», ці міста стають «другим Донецьким аеропортом».