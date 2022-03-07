У Харкові затримали пілота російського винищувача

Другий пілот, ймовірно, переховується - його шукають
Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії України затримали одного з двох пілотів збитого російського винищувача. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на інформацію від Штабу оборони Харкова. За його даними, обидвом пілотам вдалося катапультуватися після того, як їхній літак збили ввечері.
За посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Його передали в один із районних відділів поліції у Харкові.
Інший російський пілот досі переховується у місті, пише видання.