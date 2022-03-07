У Харкові затримали пілота російського винищувача

7.03.2022, 09:02 Переглядів: 969

Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії України затримали одного з двох пілотів збитого російського винищувача. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на інформацію від Штабу оборони Харкова. За його даними, обидвом пілотам вдалося катапультуватися після того, як їхній літак збили ввечері.

За посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Його передали в один із районних відділів поліції у Харкові.

Інший російський пілот досі переховується у місті, пише видання.

- Ймовірно, одягнений у форму льотного складу ЗС РФ! Просимо місцеве населення надати допомогу при затриманні пілота, — закликають у Штабі оборони Харкова.