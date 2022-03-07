Добра новина за минулу ніч: звільнили Чугуїв на Харківщині

7.03.2022, 08:25 Переглядів: 916

У ході операції знищено двох військових командирів ЗС росії

Місто Чугуїв Харківської області визволено українськими військовими.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у фейсбуці.

За оперативною інформацією станом на 24.00 6 березня, угруповання сил оборони продовжуєвало вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.

«У ході ведення бойових дій визволено м. Чугуїв. Російським загарбникам завдано великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - поінформували у Генштабі».