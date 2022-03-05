За добу противник втратив 3 літаки Су-25 та 3 вертольоти

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Минулої доби російські окупанти втратили три штурмовики Су-25 і три вертольоти, повідомляє Командування повітряних сил Збройних сил України.

- Сьогодні російські окупанти втратили три «грачі» – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині та один – під Волновахою! Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ, - йдеться в повідомленні.

За дев'ять днів війни російський агресор втратив щонайменше 39 літаків та 40 вертольотів.